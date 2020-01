Il fondatore di Amazon Jeff Bezos dona 600mila euro per l’Australia. Critiche sui social: “Li guadagna in 3 minuti” (Di martedì 14 gennaio 2020) Australia: il fondatore di Amazon Jeff Bezos dona 690mila dollari ma viene criticato Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha donato 690mila dollari, poco più di 600mila euro, in favore dell’Australia, devastata dagli incendi. Tuttavia, l’imprenditore è stato criticato sui social per via della cifra che ha scelto di donare, considerata irrisoria rispetto alle possibilità economiche di Bezos. Bezos, considerato l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio valutato in 113 milioni di dollari, ha annunciato la sua donazione in favore dell’Australia sul suo profilo Instagram. “I nostri cuori sono con tutti gli australiani mentre affrontano questi devastanti incendi – ha scritto Bezos – Amazon sta donando 1 milione di dollari australiani (690mila dollari statunitensi) per i servizi necessari ad affrontare questa ... Leggi la notizia su tpi

