Il Fatto Quotidiano difende Lucia Azzolina: «Ha copiato solo 300 parole. Non è plagio» (Di martedì 14 gennaio 2020) Matteo Renzi punge, Il Fatto Quotidiano (inevitabilmente) risponde. Dopo le polemiche innescate nella giornata di ieri da una enews del fondatore di Italia Viva – che denunciava un doppiopesismo del Quotidiano tra il caso Azzolina e quello Madia – il giornale diretto da Marco Travaglio replica e svela i motivi per cui la tesi di specializzazione SISS (che abilita all’insegnamento negli istituti scolastici secondari) non possa essere considerata un plagio. E per sostenere questa mozione è stato utilizzato un software. LEGGI ANCHE > Lucia Azzolina accusata di aver Fatto ‘copia&incolla’ nella sua tesi di Specializzazione Come spiega Il Fatto Quotidiano, l’accusa di plagio – rilanciata domenica 12 gennaio da La Repubblica, dopo l’indicazione del linguista Massimo Arcangeli – non può sussistere per diversi motivi. Il primo è che non si ... Leggi la notizia su giornalettismo

