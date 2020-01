Il dolore di Laura Torrisi su Instagram per l’amico Losito: “Ti penso tanto” (Di martedì 14 gennaio 2020) Laura Torrisi ricorda su Instagram l’amico Teodosio Losito, morto un anno fa e non nasconde il suo grande dolore. Lo sceneggiatore si era tolto la vita nel gennaio 2019 a 53 anni dopo aver lanciato attori di successo, da Gabriel Garko a Manuela Arcuri, sino a Laura Torrisi. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni aveva lavorato a lungo con Teodosio, realizzando fiction di successo come L’Onore e il Rispetto. A distanza di un anno dalla sua scomparsa, Laura non ha dimenticato l’amico. Su Instagram ha postato un video in cui ripercorre le fiction a cui ha preso parte, ricordando Losito, il suo grande talento e il loro legame. “1 anno senza te – ha scritto la Torrisi -. In questi giorni ti ho pensato tanto. Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua penna e la tua arte Teo. Grazie. Resterai sempre nel mio cuore con tutte le tue parti più ... Leggi la notizia su dilei

