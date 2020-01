I titoli di apertura dei principali giornali italiani (Di martedì 14 gennaio 2020) Il nuovo nodo del governo sono le tasse sul lavoro, e il tema è presente sulle prime pagine dei giornali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri apre il tavolo del cuneo fiscale programmando per venerdi' un incontro tra il governo e i sindacati. Ma all'orizzonte si profilano già degli ostacoli dentro la maggioranza. Il Movimento 5 stelle, che per la voce della viceministro Castelli, frena e fa sapere che serve prima un'intesa. Nella nuova Irpef c'è un piano per il taglio delle aliquote. Altro tema in prima pagina, lo scontro sul caso Gregoretti e metà dei componenti della Giunta del Senato abbandona i lavori per protesta. CORRIERE DELLA SERA Tasse sul lavoro, primo stop Gualtieri convoca i sindacati sul cuneo. Ma i 5S: serve l'intesa nel governo LA REPUBBLICA Italiani pronti a partire Se Putin convince Haftar all'accordo, ci sarà una forza di pace europea a Tripoli con ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : I titoli di apertura dei principali giornali italiani : Il nuovo nodo del governo sono le tasse sul lavoro, e il te… - pelias01 : RT @Agenzia_Italia: I titoli di apertura dei principali giornali italiani - Agenzia_Italia : I titoli di apertura dei principali giornali italiani -