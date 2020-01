I pronostici sportivi di oggi, martedì 14 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) I pronostici di martedì 14 gennaio: ripartono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Giovedì scorso si è giocata la prima partita, con il Torino che ai rigori contro il Genoa ha conquistato l’accesso ai quarti. oggi in campo andranno tra le altre Napoli, Lazio e Inter. Alle 15:00 con diretta tv su Rai Due il Napoli ospiterà al San Paolo una formazione di Serie B, il Perugia. La Coppa Italia può diventare un obiettivo sensibile per non terminare una stagione fin qui disastrosa a mani vuote. Poi alle 18:00 la lanciatissima Lazio se la vedrà con la Cremonese, formazione che nonostante gli investimenti fatti in estate si trova a lottare per evitare la retrocessione in Serie C. L’unica partita tra due squadre di Serie A in programma oggi per la Coppa Italia è Inter-Cagliari, che verrà trasmessa in tv su Rai Uno a partire dalle 20:45. pronostici altre competizioni Stasera ... Leggi la notizia su ilveggente

