I fatturati nel calcio, Barcellona e Real davanti a tutti. Juventus la prima delle italiane (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo studio di Deloitte sui fatturati nel calcio. Barcellona e Real Madrid davanti a tutti. La Juventus prima delle italiane e decima al mondo. ROMA – E’ stato pubblicato lo studio di Deloitte sui fatturati nel calcio. I numeri sembrano parlare chiaro con Spagna e Premier League davanti a tutti. Si tratta di una mentalità molto diversa da quella italiana e, soprattutto, un movimento aiutato dalla questione stadio di proprietà. Il nostro calcio, comunque, è in continua crescita con la Juventus (aiutata dal fattore CR7) che si piazza in decima posizione, la prima per quanto riguarda l’Italia. L’effetto Liga e Premier Lo studio è condizionato dall’effetto Liga e Premier. I due campionati sembrano essere (al momento) irraggiungibili a livello di fatturato dagli altri con gli inglesi che sono riusciti a piazzare ben otto club nella top 20 e 11 nei ... Leggi la notizia su newsmondo

milannewsmondo : I fatturati nel calcio, Barcellona e Real davanti a tutti. Juventus la prima delle italiane - MarcoRobledi : @IlGiannon @pisto_gol Esatto. Perdita massima nel limite del 25% della media dei fatturati dell'ultimo triennio. - JonnyDevil80 : @dino_andreani @SoloMilan68 Ok allora significa che quello che ha fatto Gadzidis all’Arsenal non è straordinario co… -