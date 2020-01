I cellulari provocano tumori? L’esperto: “Nessuna prova scientifica, anche se ci sono sospetti di cancerogenicità” (Di martedì 14 gennaio 2020) “L’ipotesi che l’uso prolungato del cellulare possa causare tumori alla testa”, alla base della sentenza della Corte d’Appello di Torino, “non è fondata su una base scientifica. Finora, nessuna correlazione è stata provata tra i campi elettromagnetici dei cellulari e l’insorgenza di tumori. Ci sono solo dei sospetti di cancerogenicità ma non confermati”. Cosi’, all’ANSA, Alessandro Vittorio Polichetti, primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Già nel caso della sentenza di primo grado del 2017, confermata in appello, ricorda l’esperto di radiazioni elettromagnetiche dell’Iss, “ci esprimemmo sottolineando che la decisione non era fondata su una base scientifica. E, da allora, anche le successive evidenze non hanno fatto altro che confermare questa impostazione, comprese quelle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

