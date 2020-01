Hysaj: «La Coppa Italia è un obiettivo, dobbiamo ritrovare fiducia» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Napoli, Hysaj commenta la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia: ecco le parole del terzino azzurro a fine gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Elseid Hysaj ha commentato in zona mista la vittoria contro il Perugia: il Napoli è ai quarti di finale di Coppa Italia. Hysaj – «È una bella squadra ma non abbiamo sofferto, abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati bene in campo. Abbiamo tenuto duro ed è stata una partita giocata più da noi che da loro. Coppa Italia? È importante perchè in campionato non stiamo andando benissimo, dobbiamo puntare su tutte le occasioni che ci capitano per andare avanti» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

