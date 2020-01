Homeland, nell'ultima stagione Carrie si ritroverà nei panni di Brody (Di martedì 14 gennaio 2020) Gli incontri del TCA (Television Critics Association) winter press tour hanno visto la partecipazione del cast e dei produttori di Homeland, la cui ultima stagione è in partenza il 9 febbraio su Showtime (e in Italia arriverà su Fox e Now Tv).L'ottava e ultima stagione di Homeland sarà ambientata a Washington e lo showrunner Alex Gansa ha anticipato che si svolgerà otto mesi dopo che Carrie (Claire Danes) viene rilasciata da una prigione russa. Proprio per questo per la serie tv sarà una sorta di ritorno alle origini "Carrie si ritroverà nei panni di Brody. Adesso è lei quella a essere interrogata e non solo dai suoi colleghi ma anche da se stessa, perchè non riesce a ricordare completamente quello che è successo durante il periodo nelle mani dei russi". Carrie ha tradito il proprio paese, è passata dalla parte dei russi?Homeland, nell'ultima stagione Carrie si ... Leggi la notizia su blogo

SerieTvserie : Homeland, nell'ultima stagione Carrie si ritroverà nei panni di Brody - andrimail1 : Ieri sera per caso mi e' capitato di vedere alcuni episodi dell'ormai famossissimo serial Homeland, bisogna riconos… -