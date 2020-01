Hockey ghiaccio | EBEL 2020 | vittoria fondamentale di Bolzano in casa contro il Linz

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Asiago battuta agli shoot-out dal Feldkirch - Gherdeina si impone sul Vienna : Si sono disputati due match di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, stasera. Due anche le squadre italiane impegnate: Asiago è stata superata a domicilio dal Fleldkirch, che si è imposto ai rigori dopo il 4-4 dei tempi regolamentari, mentre Gherdeina si è imposta sul Vienna con il punteggio di 6-2. Le Furie con questo successo restano in corsa per i playoff, anche se le speranze sono ridotte al lumicino. La sconfitta ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Ritten e Val Pusteria sconfitte ma portano a casa un punto - cade anche Fassa mentre vincono Asiago - Cortina e Vipiteno : Serata ricca di Alps League stasera, con tantissimi match disputati in questo rush finale della regular season del torneo europeo. Le due big italiane, Ritten e Val Pusteria, cadono in casa rispettivamente al supplementare contro il Feldkirch e agli shoot-out contro il Kitzbuhel, mentre acciuffa tre punti importanti Cortina, sempre ai rigori, sul campo del Lustenau. Successi anche per Vipiteno (3-0 allo Zeller Eisbaren) e Asiago (1-4 a domicilio ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano perde una sfida pesante in casa contro il Graz : Dopo la bella e sofferta vittoria contro il Klagenfurt, Bolzano cade nell’unico match in programma del weekend per la compagine nostrana nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: i Foxes vengono infatti superati in casa dal Graz con il punteggio finale di 1-2. Sconfitta che frana la corsa dei biancorossi alla Top Five, visto che gli uomini allenati da coach Greg Ireland sono stati scavalcati dallo Znojmo proprio al quinto posto. Il Graz, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Renon rimane in scia a Lubiana - cadono Val Pusteria e Cortina - vincono Fassa e Gherdeina : Serata ricca di incontri per quel che riguarda la Alps Hockey League 2020. La regular season inizia ad avvicinarsi alla fase decisiva, per cui tutte le squadre cercano punti importanti per l’approdo ai play-off. Davanti a tutti in classifica rimane l’Olimpija Ljubljana che si sbarazza di Kitzbuhel, piazza la decima vittoria consecutiva e mantiene a +7 il margine di vantaggio su Renon che infila la terza vittoria di fila superando ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano si impone di misura in casa del Klagenfurt : Dopo la cocente sconfitta interna di ieri, ai rigori per mano del Dornbirn ultimo in classifica, riprende questa sera la marcia di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020. Sul ghiaccio della Stadthalle, fortino del Klagenfurt, i Foxes ottengono una vittoria cruciale nella corsa alla Top Five, con il punteggio finale di 0-1. Per gli uomini di coach Ireland successo di rilievo contro i campioni in carica, i quali arrivavano alla sfida ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Val Pusteria e Renon rimangono in scia a Lubiana - vincono Cortina - Fassa e Asiago : “Befana” sul ghiaccio per la Alps Hockey League 2020. Tutte le squadre erano impegnate in un turno di notevole importanza. In vetta prosegue la corsa dell’Olimpija Ljubljana che sommerge di reti Gherdeina e mantiene le distanze su Val Pusteria e Renon che rispondono vincendo contro Bregenwaldner e Kitzbuhel. Negli altri incontri vittorie importanti per Fassa e Cortina, mentre Asiago supera Vipiteno nel derby italiano. VEU ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : brutto ko interno per Bolzano - superato agli shoot-out dal fanalino di coda : Cade di nuovo l’HCB Alto Adige Alperia nel turno odierno di Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2020. La formazione del neo-coach Greg Ireland, infatti, si fa sorprendere in casa addirittura dall’ultima in classifica, i Dornbirn Bulldogs che passano agli shoot-out con il punteggio di 3-2, facendo ripiombare nei dubbi la formazione italiana. Dopo la vittoria in casa dei Red Bull Salisburgo (che si era poi rivelata l’ultimo ...

Hockey ghiaccio - Thomas Di Pauli : il primo italiano a giocare (e vincere) in NHL : Thomas Di Pauli è stato il primo italiano a giocare (e vincere) in NHL, la lega professionistica nordamericana dell’Hockey su ghiaccio: nella notte italiana tra sabato e domenica l’azzurro ha esordito con la maglia dei Pittsburgh Penguins in casa dei Montreal Canadiens, dove la squadra di Di Pauli ha poi vinto per 3-2 al supplementare. Non un grande minutaggio per lui in questa prima volta: in tutto 4’16” in campo nei tre ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : vittorie convincenti per Ritten - Val Pusteria e Gherdeina - Cortina vince il derby contro Fassa - cade Vipiteno : Sabato, come da consuetudine, ricco di incontri di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. vittorie convincenti per Ritten (1-5 in casa del Bregenzerwald) e Val Pusteria (6-2 tra le mura amiche contro il Linz). Male Vipiteno che subisce un 5-1 a domicilio per mano dello Jesenice, mentre passa Gherdeina ai rigori sul Lustenau dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Nell’unico derby italiano in programma Cortina supera ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : buon esordio per Greg Ireland sulla panchina di Bolzano : Parte bene l’avventura di coach Greg Ireland sulla panchina di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020. I biancorossi, infatti, si sono imposti in casa dell’Innsbruck penultimo in classifica con il punteggio di 1-3 che ha permesso agli italiani di proseguire nella striscia vincente, dopo la bella di vittoria ai rigori di mercoledì ai danni della capolista Salisburgo. Con questi tre punti i Foxes raggiungono il Klagenfurt ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Lubiana stende Renon - Val Pusteria seconda - vincono Cortina e Vipiteno : Questa sera si è disputato il primo turno di Alps Hockey League 2020 del nuovo anno. Tutte le squadre erano in campo per diversi match di grande importanza, specialmente per la parte alta della graduatoria. Nel big match della serata la capolista Olimpija Ljubljana passa in casa di Renon, ex seconda in classifica, e porta a 5 punti il margine di vantaggio sulla piazza d’onore ora detenuta da Val Pusteria che passa ad Asiago. Negli altri ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : sarà Greg Ireland il nuovo coach di Bolzano! : Come nella più classica tradizione altoatesina, la dirigenza dell’HCB Alto Adige Alperia non ha voluto perdere tempo. Dopo aver comunicato l’esonero del coach Clayton Beddoes nel corso di questa mattinata, la società bianco-rossa ha bruciato le tappe e ha già annunciato il nome del sostituto: Greg Ireland. Il nuovo tecnico quindi, si siederà sin da domani (match contro Innsbruck) sulla panchina dei Foxes. Un cambio di timoniere che ha ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano esonera coach Clayton Beddoes : Per mezzo di uno stringato comunicato l’HCB Alto Adige Alperia ha annunciato questa mattina di avere sollevato dall’incarico coach Clayton Beddoes. Una notizia che sorprende solo in parte, visti i risultati non eccezionali delle Foxes in questa stagione, ma che a quanto pare non riguarda solamente quanto sta accadendo sul ghiaccio per la formazione bianco-rossa che prende parte alla Erste Bank EisHockey Liga – ...

