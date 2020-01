Hockey ghiaccio, Alps League 2020: sconfitta amara per Cortina agli shoot-out contro Vienna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un unico match in programma stasera di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. In campo è scesa Cortina, che è stata sconfitta a sorpresa tra le mura amiche dal Vienna, vittorioso agli shoot-out dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Stop pesante per gli Hafro che perdono un’occasione ghiotta per allungare sulle inseguitrici e mettere al sicuro la qualificazione ai playoff. Con il punto guadagnato gli italiani sono saliti a quota 56, in quarta posizione, con cinque lunghezze di margine sul settimo posto occupato da Asiago. Il Vienna invece resta penultimo a 25 punti. CRONACA DELLA PARTITA Gli ospiti sbloccano l’incontro al minuto 04:28 sfruttando una situazione di powerplay con lo svedese Henrik Neubauer. La reazione degli ampezzani non si lascia attendere e giunge appena 68 secondi dopo con la rete dell’1-1 realizzata da Remy Giftopoulos, ma, prima ... Leggi la notizia su oasport

