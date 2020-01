“Ho avuto un ictus”. Il dramma personale del noto e amato giornalista (Di martedì 14 gennaio 2020) Non tutti sanno cosa è successo ad Andrea Vianello, la storica voce di Radio Rai e quando a febbraio del 2019 Andrea Vianello aveva improvvisamente interrotto la sua trasmissione, in diretta su Rai3, Rabona, ai telespettatori era stato detto che il giornalista aveva subito un infortunio, o almeno era questo ciò che lui stesso aveva dichiarato. Invece, a svelare cosa sia realmente accaduto in quei mesi, è un semplice post su Twitter, nel quale l’ex direttore di Rai 3 ha ammesso di aver attraversato un momento davvero difficile. Per un giornalista televisivo non c’è frustrazione più grande che quella di non riuscire a parlare, ed è quella che ha dovuto provare sulla sua pelle Andrea Vianello, editorialista per il Tg2, giornalista di Rai3 che abbiamo visto in diversi programmi televisivi, da Mi manda Rai tre, ad Agorà all’ultimo da lui ideato e condotto, Rabona-Il colpo a sorpresa. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

