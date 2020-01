“Herzog incontra Gorbaciov”: in anteprima la clip del nuovo documentario del regista cult (Di martedì 14 gennaio 2020) Herzog incontra Gorbaciov, la clip in esclusiva a TPI del documentario di Werner Herzog e Singer Herzog incontra Gorbaciov, il documentario che presto arriverà in sala si presenta in una clip esclusiva a TPI. Il documentario, realizzato da Werner Herzog e André Singer, sarà distribuito nelle sale italiane dal 19 al 22 gennaio 2020 e racconterà la storia dell’ultimo presidente dell’Unione sovietica e premio Nobel per la pace, Mikhail Gorbaciov. Ma sarà proprio Gorbaciov a raccontarsi. L’ex capo dello stato sovietico, a 88 anni, ripercorre insieme al regista (grande nome del cinema) i momenti salienti della sua vita politica (dal 1985 al 1991) e privata. Herzog incontra Gorbaciov, Un maestro del cinema e un gigante della politica Questo documentario è inteso come un testamento morale ed esistenziale nella sua forma più autentica. Tramite eccezionali immagini ... Leggi la notizia su tpi

