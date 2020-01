Hellas Verona, Borini: «Al Milan non giocavo. Ecco perché sono venuto qui» (Di martedì 14 gennaio 2020) L’attaccante dell’Hellas Verona Borini si è presentato ai nuovi tifosi: «Qui per il progetto tecnico» Fabio Borini si è presentato ai nuovi tifosi dell’Hellas Verona: «Sensazioni positive. Sentivo che c’era il giusto entusiasmo intorno al mio nome e nel progetto tecnico. sono contento di essere qui». «Al Milan non giocavo tanto e ho deciso di venire qui per rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore oltre a essere competitivo. Le proposte c’erano e alcune erano allettanti, ma avevo bisogno di un allenatore e una squadra che potessero permettermi di essere subito incisivo», ha concluso l’ex attaccante del Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio #Borini a Hellas Verona. - AAlciato : Hellas Verona-Genoa inizierà con 15 minuti di ritardo. Le righe delle aree di rigore erano storte @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, corsia preferenziale per #Kumbulla dell'#HellasVerona. Operazione per giugno -