Harry potrebbe diventare governatore del Canada: i dettagli (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il cosiddett “Megxit”, ovvero il divorzio di Harry e di Meghan Markle dalla famiglia reale, è iniziata a circolare la voce che vorrebbe il principe come nuovo governatore del Canada. Harry governatore del Canada? E’ priva di fondamenta la voce che vorrebbe il Principe Harry come nuovo governatore del Canada, ma del resto questa è solo una delle numerose voci che si sono avvicendate dopo che il principe e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato il loro definitivo “divorzio” dalla famiglia Reale. I due sembra che vivranno tra il Canada e Londra, e il principe Harry sarebbe rimasto a Buckingham Palace per discutere i dettagli con The Queen mentre la sua sposa avrebbe già fatto i bagagli durante le feste natalizie. I due hanno espresso la volontà di rinunciare ai titoli nobiliari e di lavorare come tutti gli altri, e l’annuncio ha creato non ... Leggi la notizia su notizie

