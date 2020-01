Harry e Maghan, sì della regina alla nuova vita in Canada ma … (Di martedì 14 gennaio 2020) Harry e Meghan hanno avuto il via libera dalla regina Elisabetta II per poter vivere la loro nuova vita lontani dalla famiglia reale. Dopo che si è concluso il vertice tenutosi oggi a Sandringham, tra la regina Elisabetta II, il principe Carlo, William, Harry e Meghan in collegamento dal Canada, è stato diffuso il comunicato ufficiale. La monarca, nel comunicato di Buckingham Palace si è così espressa: Oggi la mia famiglia ha avuto una lunga e costruttiva discussione sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. La mia famiglia e io sosteniamo il desiderio di Harry e Meghan di costruirsi una nuova vita come una giovane famiglia indipendente. Anche se avremmo preferito che fossero rimasti come membri a tempo pieno della famiglia reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di condurre una vita più indipendente pur rimanendo una parte importante della mia ... Leggi la notizia su trendit

brakissa_ : comunque harry e maghan PAZZI - mikisugarfree : Sto leggendo cose talmente progressiste sull’abbandono della famiglia reale da parte di Harry e Maghan che se andas… - OldFashioned487 : RT @CaraNelleVigne: Se Harry e Maghan abbinano fatto bene o no a staccarsi dalla famiglia reale non lo so, so solo che io un torto così all… -