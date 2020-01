Gyomber: «Napoli agli ottavi di Champions, sapevamo che squadra avremmo affrontato» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Il difensore del Perugia, Gyomber, commenta la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia: le sue parole – VIDEO (dal nostro inviato) – Gyomber, difensore del Perugia, ha commentato la sconfitta contro il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole. «Il Napoli ha superato il girone ed è agli ottavi di Champions League. sapevamo che squadra avremmo affrontato, putroppo loro oggi hanno segnato due gol e noi nessuno, ed è per questo che non siamo riusciti a qualificarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AlgerianFalcon : 90 + 2 'Norbert Gyomber (Perugia) è stato troppo forte con questo placcaggio, e Luca Massimi fischia un calcio di p… - TifoGrifo : Dragomir per Buonaiuto all’11’ e poi ammonito Gyomber per fallo su LOZANO. Ora si prepara a entrare Melchiorri, men… - JuanDonadioPaz : Los 11 de #Perugia vs #Napoli: Fulignati; Falasco, Sgarbi, Gyomber, Rosi, Falzerano; Carraro, Buonaiuto, Nzita, Falcinelli; Iemmello. -