Guasto sulla condotta, interruzione idrica in zona San Modesto (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Comunichiamo che a causa di un Guasto provocato da altra ditta durante la realizzazione della nuova linea in fibra ottica, in zona San Modesto, nel Città di Benevento, siamo costretti a sospendere l’erogazione idrica per tutto il pomeriggio di oggi nella seguenti zone: Rione Libertà-zona San Modesto, compresa una parte di via Napoli e via Galanti. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dalla nostra attività di gestione. Ricordiamo, inoltre, che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno comunicati sulla pagina Facebook e sul sito gesesa.it. L'articolo Guasto sulla condotta, interruzione idrica in zona San Modesto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

