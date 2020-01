Gualtieri: "Entro gennaio il decreto per ridurre tasse" (Di martedì 14 gennaio 2020) Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri oggi ha partecipato al seminario del PD intervenendo dopo il segretario Nicola Zingaretti e spiegando i piani del governo Conte 2 in materia fiscale. Sul taglio del cuneo fiscale ha detto:"È stato drammatizzato un passaggio ovvio: abbiamo fatto una valutazione tecnica sull'allocazione delle risorse e nelle prossime ore avvieremo un confronto con le forze di maggioranza, poi ci incontreremo con le parti sociali con l'obiettivo di varare Entro il mese un decreto per ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori e fornire un beneficio significativo importante"Gualtieri ha aggiunto che l'obiettivo è quello di arrivare ad aprile con:"una legge delega sulla riforma fiscale ispirata a 4 principi: semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale a partire dalle detrazioni, alleggerimento del carico per i redditi bassi e medi, concorso ... Leggi la notizia su blogo

