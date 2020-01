Green deal, Ursula von der Leyen al Parlamento Ue: “Negli investimenti priorità alle regioni che affrontano le sfide più grandi” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Nel piano di investimenti del Green New deal daremo la priorità ai settori e alle regioni che affronteranno le sfide più grandi e dovranno fare gli sforzi maggiori”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è intervenuta nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, dove si sta discutendo del meccanismo del Just Transition Fund, il fondo per la transizione energetica presentato oggi. Al Parlamento riunito in plenaria la nuova presidente della commissione europea presenta il Green deal, cioè mille miliardi di euro d’investimenti verdi per i prossimi dieci anni. Cento dei quali serviranno per la transizione energetica delle aree che nel continente sono maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti. Il Just Transition Fund, una delle tre gambe del meccanismo, punta ad attenuare le conseguenze economiche e sociali della transizione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Green deal agrodolce per l'Italia : La dimensione della scommessa sta nei numeri. Mille miliardi nei prossimi dieci anni. Ma per portare una quantità così ingente di risorse al mulino dell’Europa verde, Ursula Von der Leyen sa che la scommessa va vinta soprattutto sul piano politico. Perché va bene il ruolo dei privati e va bene anche la promessa di impegno della Banca europea per gli investimenti, ma è il bilancio dell’Unione europea che ...

Ilva nel Green new deal della Ue 4 miliardi per la riconversione : Occhi puntati a Strasburgo, dove domani verrà presentato il maxi-progetto di investimenti della nuova Commissione Ue che punta a mobilitare 1.000 miliardi di cui 100 miliardi destinati alla riconversione economica delle aree maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti come la Puglia, che utilizzerà le risorse del “Fondo per la transizione giusta” per riconvertire l’area ex- Ilva di Taranto. Segui su ...

Green deal europeo - 7 - 5 miliardi in sette anni al Fondo per la transizione : nel progetto può rientrare anche la modernizzazione dell’ex Ilva : Sono 7,5 i miliardi proposti dalla Commissione europea per il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un’economia verde (Fte). Lo stanziamento, che coprirà il sette nnio 2021-2027, permetterà di finanziare con risorse pubbliche “la modernizzazione ” di grandi impianti industriali e “la bonifica di siti contaminati”, tra cui anche l’ex Ilva di Taranto, senza violare le regole di Bruxelles sugli aiuti di Stato. Lo ...

Vale 33 miliardi il Green new deal del Governo. Ecco le prime misure : Nella legge di bilancio?previsti 21 miliardi in 15 anni: potranno essere meno grazie a intese con Cdp, Bei e banche

Green New Deal : il piano da 33 miliardi in 15 anni : Il piano per gli investimenti verdi italiano, ribattizzato Green New Deal dal governo italiano, prevede investimenti pari a 33 miliardi in 15 anni . Oggi Il Sole 24 Ore riepiloga le risorse verdi messe a disposizione in accordo con CdP, Bei e banche e la tempistica degli investimenti: Si lavora già ai criteri per assegnare le risorse del fondo per gli investimenti Green su cui transiteranno 20,8 miliardi fino al 2034. È il cuore del piano di ...

L'industria fa fatica. Ripartire dal Green deal : L’anno nuovo comincia nel segno di alcuni dati economici preoccupanti: l’indice Pmi (Purchasing managers index), che misura l’attività manifatturiera, è sceso in dicembre, in Italia, a 46,2, ai minimi dall’aprile del 2013 e inferiore alle pur pessimistiche previsioni degli economisti (sotto i 50 si indica una contrazione dell’attività). Tempi difficili, dunque. Com’era comunque già ...

Clima : Da una delusione alla Green deal europea : La 25ma Conferenza sul Clima ( Clima te Change Conference) si è conclusa senza alcuna buona intenzione che aveva stigmatizzato le precedenti Cop, ma solo delle parole, come parole sono anche gli ammonimenti degli scienziati e delle persone che scendono per le strade e chiedono ai governanti un cambiamento di politica verso la conservazione dell'Ambiente. CO2 L'incontro madrileno sul Clima , se non è stato un fallimento, è stato sicuramente ...

Decreto Clima - doveva essere il pilastro del Green new deal. Ma di concreto non c’è niente : Ci aspetta un 2020 così verde che più verde non si può. La migliore conferma, come apprendiamo dai comunicati del Ministero dell’Ambiente, viene dal “ Decreto Clima ” che è appena diventato legge. Un’apoteosi per il ministro “che ha fortemente voluto questa norma per rendere più efficace l’azione di contrasto ai cambiamenti Clima tici”, riuscendo a far passare “misure urgenti, positive e concrete in tutti i settori considerati vulnerabili ai ...

Il Green New Deal europeo? Soltanto uno slogan : “Durante i miei cinque anni di mandato vorrei riuscire a dimostrare che il Green Deal conviene a tutti, vorrei uscire dallo stallo sulle politiche migratorie e vorrei rinforzare l’euro”. Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un’intervista a Repubblica, rilanciando il suo ambizioso piano Green approvato lo scorso 13 dicembre per combattere i cambiamenti climatici nei prossimi 30 anni, ...

Il Green deal europeo può davvero rilanciare la crescita - ma serve una spinta : Roma. In Puglia gli alberi di pero sono già in fiore e in tutt’Italia gli agricoltori raccolgono broccoli, cavoli, sedano, prezzemolo, finocchi, cicorie, bietole, tutti maturati contemporaneamente per le temperature primaverili. La Coldiretti – sulla base dei dati forniti dal Consiglio nazionale del

Ue - Von der Leyen : “Il Green deal conviene a tutti” : Il nuovo presidente della Commissione europea rilancia su questo tema. “La spina dorsale della nostra economia sono le piccole e medie imprese”, ha dichiarato la von der Leyen . Ursula von der Leyen apre il proprio cuore a chi vuole conoscere meglio la sua figura. Il nuovo presidente della Commissione Europea ha rilasciato una lunga intervista […] L'articolo Ue, Von der Leyen : “Il Green Deal conviene a tutti” ...

Dal Green New Deal al pagamento elettronico : le novità della manovra : manovra 2020, le principali novità contenute nel documento stilato dalla maggioranza di governo e licenziato tra le polemiche delle opposizioni. Prende definitivamente forma la nuova manovra economica del 2020, licenziata in due sole letture in Aula e tra mille polemiche sia da parte delle opposizioni che all’interno della maggioranza. Le principali novità della manovra 2020 Sono diversi i provvedimenti degni di nota contenuti ...

Primo accordo chiuso sull’Ilva. Il Governo ferma la fuga di ArcelorMittal. A Taranto investirà pure lo Stato e partirà il Green deal. I giallorossi blindano gli attuali livelli occupazionali : Sofferto, difficile, ancora pieno di nodi da sciogliere, ma un Primo accordo sull’Ilva è Stato raggiunto. Trascorso un mese e mezzo dall’annuncio di ArcelorMittal di voler andare via da Taranto ignorando il contratto che aveva firmato, con il Governo che ha deciso di far investire in Puglia anche lo Stato , il futuro appare ora meno fosco. Al termine di un’ultima notte di trattative febbrili, ieri in tribunale a Milano l’amministratore delegato ...

Mantero - dopo il no in Senato alla cannabis light : «Da lì parte il vero Green new deal» – L’intervista : Un verdetto di inammissibilità e un’ovazione dai banchi dell’opposizione. Si è concluso così l’iter dell’emendamento alla manovra sulla cannabis light, mirato a riempire un gap normativo che lascia nell’incertezza centinaia di agricoltori e commercianti in Italia. Approvato in commissione Bilancio, l’emendamento provava a rimediare ai difetti delle precedenti leggi sul tema che, tra le altre cose, ...

