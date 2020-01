Green deal, Gentiloni: “Fondi Ue anche per Ilva”. Conte: “Italia coglierà questa storica opportunità”. M5s: “Messo a segno un colpo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dal Fondo di transizione giusta per l’economia verde l’Italia riceverà “centinaia di milioni” e una parte degli investimenti “può certamente riguardare l’Ilva, la Puglia e la zona di Taranto”. Il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, ufficializza che il Green new deal lanciato presentato oggi al Parlamento dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con un piano complessivo da mille miliardi di euro d’investimenti verdi per i prossimi dieci anni, ha nel mirino anche l’impianto siderurgico italiano. In particolare appunto con il meccanismo del Just Transition Fund, il fondo che sarà stanziato per la transizione energetica delle aree che nel continente sono maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti. “L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani”, ha rilanciato il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

