«Green deal» europeo, all’Italia 400 milioni su 7,5 miliardi di nuove risorse (Di martedì 14 gennaio 2020) Presentato martedì 14 gennaio l’atteso progetto legislativo che dovrebbe contribuire a finanziare tra il 2021 e il 2027 la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 Leggi la notizia su ilsole24ore

pdnetwork : 'Oggi è una giornata importante, in #Ue parte infatti il processo che porterà al Green Deal. Si tratta di un modell… - Marcozanni86 : +++ Green deal: #Dombrovskis, 1.000 miliardi investimenti +++ - repubblica : Ue, approvato il Green Deal: in arrivo mille miliardi di investimenti per l'economia verde -