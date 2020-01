Gravina su Zaniolo: «Spero di vederlo all’Europeo» (Di martedì 14 gennaio 2020) Gravina, le parole del presidente della Figc sull’infortunio a Zaniolo che rischia di saltare il prossimo Europeo Tantissimi i messaggio di auguri e di pronta guarigione per il calciatore della Roma Zaniolo che proprio ieri si è sottoposto all’intervento per la rottura del crociato. Anche il patron della Figc Gabriele Gravina ha voluto far arrivare il suo pensiero ai microfoni di “La politica nel Pallone’’. «Ho provato grande amarezza e dispiacere, non solo per il calcio italiano, ma per questo ragazzo. E’ una leggera sospensione, mi auguro, Spero di sentirlo e incontrarlo nelle prossime ore, gli mando un grande abbraccio, ma già ho percepito questa sua forte determinazione a rientrare più forte e più deciso di prima. Europei a Rischio? Sarebbe una perdita importante, ma al di là degli aspetti di natura egoistica per la nostra Nazionale, mi dispiace per il ragazzo ... Leggi la notizia su calcionews24

