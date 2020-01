Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano espulso. La moglie: "Non sta bene, ho sentito una persona ferita" (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello Vip 4 per alcune sue frasi considerate sessiste contro la concorrente Elisa De Panicis ("C'era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla").Questa mattina la moglie di Salvo, Giusy Merendino, è intervenuta a Mattino 5 per commentare l'espulsione: "Non condivido la forma e la sostenza delle sue parole. Chiedo ancora una volta scusa a nome suo per questo suo atteggiamento, soprattutto nei confronti delle donne che si sono sentite toccate. Anche io sono una donna. Quando ho visto quel video, non ho riconosciuto mio marito. E' una persona con cui vivo da vent'anni ed è il papà ... Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -