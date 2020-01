Grande Fratello Vip, Salvo legge della squalifica: il video della reazione in confessionale (Di martedì 14 gennaio 2020) Ieri il Grande Fratello Vip ha deciso di squalificare Salvo Veneziano dopo le frasi discutibili dette su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, ma prima di farlo ha chiamato il gieffino in confessionale per spiegargli la situazione. La sua reazione, una volta uscito dal confessionale, è stata questa: “Non andrà bene ragazzi. La vedo dura, la vedo molto dura. Non è un’eliminazione? Non lo sapete? Ve l’avevo già detto. Più che dire, diciamo che mi hanno fatto capire ‘patti chiari, amicizia lunga. Ti diamo la possibilità. Se sarai bravo rimani, se non sarai bravo logicamente te ne andrai con il televoto da casa’”. Purtroppo per lui la situazione è degenerata e dall’ammonizione verbale alla squalifica il passo è stato breve. Chiamato in confessionale per la seconda volta a distanza di poche ore, Salvo ha letto ad alta voce il comunicato che ha spiegato quanto successo. Questo il suo ... Leggi la notizia su bitchyf

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -