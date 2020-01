Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: "Non ho figli, che rimpianto". Elisa flirta con Aristide, ma pensa ad Andrea Denver (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella puntata del daytime del Grande Fratello Vip 4 di martedì 14 gennaio 2020, Antonella Elia ha confessato il rimpianto di non essere diventata mamma:Sento la mancanza di un bambino, quando vedo un neonato mi viene uno struggimento, ho bisogno dell'abbraccio di questo essere. Ho 56 anni, sono grandissima, ormai è tardi. (...) Non ho mai incontrato un uomo con cui avrei diviso la vita. Quando ero giovane e avevo grandi possibilità non volevo un figlio, quando lo volevo, non ci sono riuscita. Adesso non mi sentirei di avere un figlio, sono veramente Grande. Sono stata codarda, ma la vita è la conseguenza delle scelte che fai. È un rimpianto profondo, radicato. Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: "Non ho figli, che rimpianto". Elisa flirta con Aristide, ma pensa ad Andrea Denver 14 gennaio 2020 16:36. Leggi la notizia su blogo

