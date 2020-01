Grande Fratello Vip 2020: Salvo Veneziano espulso per le frasi sessiste “Violato lo spirito del gioco” (Di martedì 14 gennaio 2020) Alfredo Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip 2020 hanno deciso di cacciare Salvo Veneziano ed annullare il televoto settimanale dopo le sue frasi choc. Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello Vip 2020, la violenza verbale e sessista delle sue parole avevano provocato una rivolta sui social e il suo allontanamento era stato richiesto a gran voce dagli utenti. Salvo Veneziano è stato espulso per le frasi sessiste pronunciate mentre parlava con gli altri ex concorrenti del Grande Fratello. Riferendosi a Elisa De Panicis, Salvo aveva detto tra le altre cose "io se fossi stato single, c'era quella piccolina lì, tutta trasparente co 'sto culettino... ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale" aggiungendo altre frasi che sottintendevano ... Leggi la notizia su movieplayer

