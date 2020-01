Gossip News: Simona Ventura al vetriolo, Diletta e Antonella sventola bandiera bianca (Di martedì 14 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Simona Ventura e la stoccata ad Alessandro Cattelan, di Diletta Leotta e Antonella Clerici, sventola bandiera bianca, di Ivan e le sue avances alle donne in casa e di Andrea Damante e la sua nuova fiamma… Simona Ventura: E’ tornata SuperSimo! E attenzione, è tornata con il botto… questa settimana, si è raccontata a “Chi” e dopo aver parlato delle sue nozze imminenti, si è lasciata andare a dichiarazioni davvero scattanti su Alessandro Cattelan e la sua conduzione di X Factor: “Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica ... Leggi la notizia su velvetgossip

