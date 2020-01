Golf, iniziano le Rolex Series dello European Tour con l’Abu Dhabi HSBC Championship 2020. Tanti azzurri sfidano Brooks Koepka (Di martedì 14 gennaio 2020) L’European Tour 2020 di Golf si avvia verso il sesto torneo della sua stagione, ma per molti versi l’Abu Dhabi HSBC Championship è il vero punto di partenza della nuova cavalcata alla Race to Dubai. L’Abu Dhabi Golf Club si prepara per ospitare il primo degli otto eventi delle Rolex Series, portando in dote un ricco monte premi di 7 milioni di dollari. Si tratta anche del primo atto del famoso “Desert Swing” che nelle prossime settimane continuerà con il Dubai Desert Classic e col Saudi International. Il field presente negli Emirati Arabi Uniti sarà naturalmente di pregiata caratura, con ben 10 dei primi 30 giocatori del mondo in azione. Il numero 1 del mondo Brooks Koepka assieme ai connazionali americani Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau sono pronti a dare la caccia al titolo ma gli europei rispondono con atleti del calibro di Tommy Fleetwood, Bernd ... Leggi la notizia su oasport

