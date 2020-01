Gli studi sul mondo reale possono aiutarci a migliorare la qualità delle cure (Di martedì 14 gennaio 2020) Le terapie che i medici possono prescrivere devono aver superato sufficienti prove che ne dimostrino efficacia e sicurezza: queste prove necessitano dei tempi fisiologici, a volte più di un decennio, affinché gli studi richiesti per produrle vengano pianificati, autorizzati, condotti e valutati. Nonostante questo processo offra ampie garanzie, le pressioni per accelerarne l’iter sono notevoli. Le agenzie regolatorie di tutto il mondo hanno adottato vari meccanismi per accelerare l’iter approvativo: è intuitivo che tanto più brevi sono i tempi dedicati allo studio del farmaco, tanto più deboli sono le prove disponibili al momento della sua approvazione. Per questo motivo l’osservazione rigorosa degli effetti dei percorsi terapeutici sperimentati dai pazienti nel cosiddetto mondo reale (dopo che la terapia è stata autorizzata), è diventata un’esigenza. Inoltre, cure efficaci, ma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

