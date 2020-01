Gli attacchi cyber fanno più paura del cambiamento climatico alle aziende (Di martedì 14 gennaio 2020) Sicurezza online, Foto di Darwin Laganzon da Pixabay In cima ai rischi più temuti dalle aziende a livello globale ci sono le minacce informatiche. È quando emerge dalla nona edizione dell’Allianz Risk Barometer 2020, che indaga i principali elementi che le aziende considerano oggi come fattori di rischio per il loro business. Il nuovo sondaggio condotto da Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) si basa su un campione di 2.700 esperti in oltre 100 paesi, e per la prima volta vede l’incremento sostanziale di preoccupazioni legate alla cybersicurezza. La preoccupazione va di pari passo con l’aumento esponenziale della presenza di sistemi tecnologici sempre più avanzati nelle aziende, che oggi si trovano a lavorare con una quantità di dati informatizzati molto superiore rispetto al passato. Così, dal sondaggio emerge che, per il 39% dei casi, possibili attacchi, violazioni o truffe ... Leggi la notizia su wired

