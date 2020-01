Giulio Regeni, riprendono i contatti tra investigatori italiani ed egiziani. Conte vede al-Sisi: “Piena collaborazione” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Pieno sostegno” per arrivare alla verità sull’uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e poi trovato morto alla periferia del Cairo nel febbraio del 2016. È quanto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha promesso, come già successo in passato, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro tra i due nella capitale egiziana nel giorno in cui in Egitto sono arrivate anche delegazioni di Carabinieri e polizia, riavviando così i contatti tra investigatori. Con al-Sisi “abbiamo parlato del caso Regeni, ho ricordato che tra qualche giorno è l’anniversario della scomparsa e rivolgo un pensiero affettuoso ai suoi familiari”, ha dichiarato il capo del governo italiano, dicendo che “oggi al Cairo ci sono Carabinieri e polizia e si fermeranno anche domani. È il segnale positivo che sono ripresi i contatti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

