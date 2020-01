Giudizio controfattuale e responsabilità professionale dell’avvocato (Di martedì 14 gennaio 2020) Cassazione 14.10.2019 n 25778 Il Giudizio controfattuale compara il caso reale (l'avvocato ha dimenticato di far assumere la prova) con quello ipotetico (cosa sarebbe successo se invece l'avesse fatta assumere). Se il risultato ipotetico è analogo al risultato reale, la negligenza del difensore non ha incidenza causale. Se diverge esiste l'efficacia causale dell'omissione del difensore. Questa differenza è impropriamente definita come chance, in realtà è il nesso causale. Leggi la notizia su fanpage

