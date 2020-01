Giorno per Giorno 4, da Netflix a Pop TV: gli episodi dureranno di meno e non ci sarà la sigla (Di martedì 14 gennaio 2020) One Day at a Time, la quarta stagione dal 24 Marzo, ecco gli effetti sulla serie, dopo lo spostamento da Netflix a un canale via cavo che trasmette anche pubblicità Con la cancellazione da parte di Netflix ormai alle spalle, la comedy One Day at a Time (o Giorno per Giorno in Italia), è pronta a ripartire e vivere una nuova vita su un nuovo canale, Pop TV, del gruppo ViacomCBS. La quarta stagione debutterà negli Stati Uniti il prossimo 24 Marzo, ma non sappiamo ancora che fine farà in Italia. Al TCA Winter Press Tour, era presente il cast e i produttori della serie, che hanno parlato della nuova stagione e delle difficoltà di adattarsi a un formato, più breve, rispetto alla durata più flessibile che Netflix gli concedeva. Il passaggio è stato complicato, il network Pop TV,è un canale via cavo base che trasmette pubblicità, quindi la durata degli episodi si ridurrà a 21 minuti circa. ... Leggi la notizia su dituttounpop

