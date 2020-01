Giallo sul libro del cardinale Sarah, Ratzinger: via la mia firma (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (askanews) – Benedetto XVI prende le distanze dalla paternità del libro “Dal profondo del nostro cuore” pubblicato dal cardinale Robert Sarah sulla necessità di mantenere il celibato sacerdotale. L’arcivescovo Georg Gaenswein, segretario privato di Benedetto XVI, ha riferito che, su richiesta del Papa emerito, Sarah ha chiesto all’editore di rimuovere il nome e l’immagine di Ratzinger dalla copertina. La firma dovrebbe essere cancellata anche da sotto l’introduzione e dalle conclusioni del libro perché non sono state scritte a quattro mani. Tuttavia, ha precisato Gaenswein, il contributo con il nome di “emerito” nella parte principale del libro è “Benedetto al 100%”. “È stato un malinteso, senza mettere in discussione le buone intenzioni del cardinale Sarah”, ha precisato il segretario privato ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : #Ratzinger ha chiesto di togliere la firma dal libro sul #celibato. Il cardinale #Sarah: #BenedettoXVI sapeva che i… - LelladeiTrinci : @gabrielepx @riotta @Pontifex_it Ho la netta sensazione che il Card. Sarah dica la verita', non so perche' ... - BignamiBignami : RT @MarcoMariani_IT: #VaticanWar Ratzinger ha chiesto di togliere la firma dal libro sul celibato Il Cardinale Sarah è il capo della frond… -