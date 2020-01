Giallo in Vaticano, il cardinale Sarah inguaia Ratzinger: «Il suo testo sul celibato? Sapeva che sarebbe finito nel mio libro» (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo le indiscrezioni riportate da alcuni media, che arriverebbero direttamente dall’entourage di Benedetto XVI, secondo cui il Papa emerito «non ha scritto un libro a quattro mani con il cardinale Sarah» in cui si affronta i tema del celibato dei sacerdoti, lo stesso cardinale afferma «solennemente che Benedetto XVI sapeva che il nostro progetto avrebbe preso la forma di un libro. Posso dire che abbiamo scambiato più bozze per stabilire le correzioni». J’affirme solennellement que Benoît XVI savait que notre projet prendrait la forme d’un livre. Je peux dire que nous avons échangé plusieurs épreuves pour établir les corrections. Je publierai ce matin un communiqué plus détaillé pour rétablir la vérité. +RS pic.twitter.com/SJkUkDRGlr— Cardinal R. Sarah (@Card R Sarah) January 14, 2020 Insomma, il passaggio incriminato in cui Ratzinger direbbe, ... Leggi la notizia su open.online

Corriere : Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger - Corriere : Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger - repubblica : 'Ratzinger sapeva'. Tweet del cardinale Sarah, giallo in Vaticano. Ma del libro non si parla [aggiornamento delle 1… -