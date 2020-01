Gf Vip, Andrea Denver nega il flirt con Elisa: le sue parole (Di martedì 14 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip c’è stato un battibecco tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis: il ragazzo ha negato di aver avuto un flirt con la gieffina e lei si è offesa. Andrea Denver ed Elisa Ad Elisa non sono andate giù le dichiarazioni di Andrea Denver, che ha negato fermamente di aver mai avuto una liaison con lei. Dopo un chiarimento il giovane alla fine ha ammesso la conoscenza, e ha chiesto scusa alla ragazza spiegando che – nonostante l’attrazione fisica – cercasse qualcosa di diverso a livello caratteriale. Il giovane ha anche espresso il suo desiderio di non sbandierare i propri affari privati davanti alle telecamere. La modella Elisa De Panicis, finita al centro del clamore per le dichiarazioni di Salvo Veneziano (squalificato dallo show per le frasi sessiste pronunciate su di lei), a quel punto ha stuzzicato Andrea Denver: “Sei in astinenza da ... Leggi la notizia su notizie

BITCHYFit : RT @BITCHYXit: Grande Fratello Vip, Andrea Denver in costume nella vasca: le nuove foto @BITCHYXit - IsaeChia : ‘#GfVip4’, #AndreaDenver rivela cosa c’è stato davvero tra lui ed #ElisaDePanicis! (Video) -