GF Vip 4: Salvo Veneziano è stato squalificato dopo le sue dichiarazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato squalificato, la decisione è stata presa da parte degli autori del Grande Fratello in seguito alle affermazioni sessiste rivolte dal concorrente ad alcune inquiline della casa. Esclamazioni che hanno destato scalpore nel pubblico che si è mostrato letteralmente indignato per questo atteggiamento. Arriva sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5 l'annuncio della squalifica di Salvo Veneziano. Il gieffino dopo le affermazioni fortemente sessiste sul conto di alcune inquiline della casa, che hanno destato particolare scalpore tra i telespettatori, verrà allontanato dalla casa del Grande Fratello. La squalifica di Salvo Veneziano La decisione è stata presa dagli autori in seguito alle polemiche degli ultimi giorni. I commenti che Salvo Veneziano ha rivolto prima a Elisa De Panicis e poi, non contento di quanto affermato in precedenza ha ...

