Germania, il consorzio Marine della Toscana in vetrina a Düsseldorf (Di martedì 14 gennaio 2020) Sarà il Boot Düsseldorf la prima tappa ufficiale del tour internazionale 2020 di promozione di Marine della Toscana, il consorzio nato da pochi mesi per promuovere in modo unitario le Marine e i porti della regione sui principali mercati esteri. Al salone nautico internazionale in Germania, in programma dal 18 al 26 gennaio, il neonato raggruppamento si presenterà agli operatori grazie al supporto della Regione Toscana che ha finanziato un progetto di internazionalizzazione. Di questo hanno parlato oggi in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze l’assessore regionale alle attività produttive e al turismo Stefano Ciuoffo, il presidente del consorzio e ad di Marina Cala de’ Medici Matteo Italo Ratti ed il direttore generale del consorzio Pietro Angelini, che è anche ad del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana e direttore generale di ... Leggi la notizia su ildenaro

