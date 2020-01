Germania, bambina rinchiusa al buio per due anni senza cibo: aperta un’indagine (Di martedì 14 gennaio 2020) Germania, bambina rinchiusa al buio per due anni senza cibo: aperta un’indagine È una storia di vero orrore quella che viene dalla Germania e che vede come protagonista una bambina di soli cinque anni. La piccola è stata lasciata da sola in una casa, al buio e senza cibo, per un periodo di due anni. È successo a Eberwald, piccolo paese del Brandeburgo, a nord di Berlino. La procura, secondo quanto riferiscono i media locali, ha deciso di aprire un’inchiesta dopo aver scoperto la bambina in stato di abbandono da tutto questo tempo. “Abbiamo aperto un procedimento di indagine sulla base delle notizie di stampa”, è quanto infatti dichiarato dal pubblico ministero Ingo Kechichian, dopo che la piccola è stata trasportata all’ospedale di Barnau a Natale e, secondo i medici, si trovava in uno stato di forte denutrizione e con gravi deficit espressivi. A riferire ... Leggi la notizia su tpi

