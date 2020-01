Gattuso ha chiarito su Ancelotti. Benissimo, voltiamo pagina (ma nessuno ha travisato nulla) (Di martedì 14 gennaio 2020) Rino Gattuso ha chiarito le sue affermazioni del post Lazio-Napoli. Lo ha fatto alla Rai e in conferenza stampa. Con sfumature linguistiche diverse ma il contenuto è stato chiaro. In soldoni ha detto che Ancelotti è il suo padre calcistico, che lui ha una visione diversa del calcio e quindi metodologie diverse, che il Napoli ha toccato il fondo (alla Rai ha detto io, in conferenza noi, ma il senso è chiaro) e che secondo lui non è un’offesa dire che il Napoli di Ancelotti non era pensante (noi restiamo di idea diversa). Ha anche aggiunto, in conferenza, vedremo alla fine di chi sarà la colpa. Ha poi fatto alcuni passaggi sugli amici, sul bene del Napoli e soprattutto sull’intenzione di fraintendere e quindi di strumentalizzare. Poiché siamo stati tra quelli che hanno scritto delle parole di Gattuso – tra l’altro con un articolo che includeva più interpretazioni, ... Leggi la notizia su ilnapolista

