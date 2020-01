Galleria Borghese, romani potranno finanziare l’acquisto di un busto di Bernini: costo 8 milioni (Di martedì 14 gennaio 2020) I romani e tutti gli italiani potranno partecipare all'acquisto di un'opera di Gian Lorenzo Bernini, in particolare un busto in bronzo di Urbano VIII, per la Galleria Borghese. Leggi la notizia su fanpage

giocarmon : °*° Antonio Canova nella scultura di nudo femminile conservata alla Galleria Borghese di Roma pone una mela nella… - iulialucretia : RT @albertoMCMLXXXI: @Apple Scorro le immagini di Twitter dei capolavori della galleria Borghese di Roma e poi mi trovo questa roba! Come c… - rivistasegno : La Galleria Borghese avvia la raccolta fondi “Diventa un mecenate” -