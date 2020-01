Gaia e Camilla: 20 gennaio maxi-consulenza per ricostruire dinamica incidente (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Iniziera’ il 20 gennaio l’attivita’ legata alla maxi-consulenza che dovra’ ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Gaia e Camilla, le due 16enni travolte e uccise la notte tra il 21 e il 22 dicembre in Corso Francia, a Roma. La Procura ha affidato all’ingegnere Mario Scipione l’incarico con cui dovra’ accertare, innanzitutto la velocita’ a cui procedeva l’auto guidata da Pietro Genovese, ma anche il punto dell’impatto con le due ragazze e se queste fossero sulle strisce pedonali, ma anche il funzionamento dei semafori. I pm hanno disposto gli accertamenti come atto istruttorio irripetibile e quindi le parti potranno nominare dei periti. I lavori sulla maxi-perizia dovranno terminare entro il 7 marzo. L'articolo Gaia e Camilla: 20 gennaio maxi-consulenza per ricostruire dinamica ... Leggi la notizia su romadailynews

mattino5 : 'Esiste anche un problema di responsabilità genitoriale: non si da un suv da 40mila euro in mano ad un 20 enne che… - romadailynews : Gaia e Camilla: 20 gennaio maxi-consulenza per ricostruire dinamica incidente: Roma… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Gaia e Camilla, affidata la maxiconsulenza sulla dinamica dell'incidente mortale #Roma -