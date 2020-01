Gabriele Muccino, pace fatta con il fratello Silvio: cosa era successo tra i due (Di martedì 14 gennaio 2020) E’ finita nel migliore dei modi la feroce disputa legale che negli ultimi anni aveva visto contrapposti Gabriele Muccino con suo fratello Silvio. I due, un tempo vicinissimi, si erano con gli anni distanziati; dopo aver iniziato assieme le rispettive carriere nel mondo del cinema, i due ex ragazzi della famiglia Muccino avevano visto i rispettivi rapporti deteriorarsi di anno in anno. Il punto di rottura era arrivato nel 2016, quando in televisione il più giovane Silvio accusò pubblicamente il fratello di violenza domestica nei confronti della cognata. A quattro anni dalle accuse pubbliche del fratello Silvio, Gabriele Muccino fa un passo indietro: ritirata la querela, frattura ricomposta nella famiglia di registi Allora, Gabriele Muccino si trovò improvvisamente coinvolto in una disputa con il suo stesso fratello; Silvio, intervenuto a L’Arena, aveva dichiarato ... Leggi la notizia su velvetgossip

