Fuorigrotta, neon fulminati all’Andrea Doria: alunni costretti a fare lezione in corridoio (Di martedì 14 gennaio 2020) Di nuovo al centro dell’attenzione negativa la scuola Andrea Doria di Fuorigrotta, con i bambini costretti a fare lezione in corridoio per l’assenza di illuminazione in classe. E non è l’unico problema. Nuovi problemi per il 63simo circolo didattico “Andrea Doria” a Fuorigrotta, dove un insegnante ha deciso di spostare banchi e sedie nel bel mezzo del corridoio per continuare la lezione. E questo perché i neon della classe non funzionavano, lasciando gli alunni al buio. A riportare la notizia è ‘Il Mattino’, che conferma come siano state ripetute le segnalazioni di mancanza di illuminazione (nessuno dei tre neon è in funzione) all’interno dell’aula. “È da tempo – afferma il rappresentante d’istituto Romolo Piscitelli – che le cose vanno avanti così. Stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola e mi sono accorto di questa ... Leggi la notizia su 2anews

