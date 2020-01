Francia scioperi contro Macron | al 41° giorno la fine delle agitazioni è ancora lontana

Francia scioperi contro Macron : al 41° giorno la fine delle agitazioni è ancora di là da venire : Fra i dipendenti della SNCF e della RATP il problema maggiore non è quello della soppressione dell'età pivot, ma quello dell'eliminazione dei regimi speciali di pensionamento, il fine ultimo del governo e di Macron

Francia - dopo 38 giorni di scioperi e proteste il governo ha ritirato la riforma delle pensioni : Il primo ministro francese Edouard Philippe in una lettera inviata ai sindacati ha annunciato il ritiro “provvisorio” del punto della riforma delle pensioni più contestato dai lavoratori scesi in piazza negli ultimi trentotto giorni, cioè l’instaurazione di una cosiddetta “età di equilibrio” a 64 anni per poter ottenere la pensione a tasso pieno.Continua a leggere

Francia - un mese di scioperi. Ma Macron non arretra sulla riforma delle pensioni : ecco cosa prevede : Il conflitto sociale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron entra nella storia: lo sciopero dei trasporti, al 30esimo giorno consecutivo, è il più lungo mai registrato nella storia della SNCF, la compagnia ferroviaria francese. Battuto quindi il record di quello del 1986-87, durato 28 giorni. Anche in occasione della paralisi dei treni degli anni Ottanta, lo sciopero cominciò nel mese di dicembre e durò per tutte le feste di ...

Francia - pensioni : ancora disagi per gli scioperi nei trasporti - che continuano : Dopo una giornata di Natale 'nera', i servizi di trasporto pubblici rimangono anche oggi fortemente limitati in Francia a causa degli scioperi contro la riforma delle pensioni, giunti al 22/o giorno

Francia - pensioni : il 51% di francesi contro la riforma di Macron - che chiede una tregua negli scioperi : L'appoggio al movimento partito il 5 dicembre è calato di 3 punti percentuali rispetto ad una precedente inchiesta realizzata il 17 e 18 dicembre, mentre la percentuale di scontenti è salita di 4 punti

Francia - quattordicesimo giorno di scioperi e proteste : oggi il premier riceve i sindacati : Al tavolo anche il nuovo «Monsieur Pensioni»: intanto si annuncia un esodo di Natale difficile per la paralisi dei trasporti

Francia paralizzata dagli scioperi : città senza luce e corrente : Tredicesimo giorno di scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. I disagi per i cittadini, non solo a Parigi, sono evidenti. Francia, il tredicesimo giorno di scioperi generali contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron ha un bilancio pesantissimo. Oltre al blocco praticamente totale dei trasporti pubblici, non […] L'articolo Francia paralizzata dagli scioperi: città senza luce e ...

La Francia degli scioperi senza fine. Tanto paga il sindacato : Arrivati al tredicesimo giorno di sciopero dei trasporti (contando anche i tre giorni di sciopero generale il 5, il 10 e il 17 dicembre) con il sindacato dei ferrovieri che minaccia di bloccare i treni di Natale e quello dei conduttori del metro e dei bus parigini (Rapt) che non vuole neanche sentir parlare (“C’est hors de question”, dicono) di “regimi speciali” (in pensione a 52 anni con assegni medi di 3.700 ...

Pensioni : gli scioperi bloccano la Francia - in Italia tutto (o quasi) tace : PARIGI – Il Governo Macron è in grave difficoltà a causa degli scioperi che stanno sconvolgendo soprattutto i trasporti, per protesta contro la riforma delle Pensioni annu nciata dal Governo e da Macron, che eleverà a 64 anni l’età pensionabile. Da noi, per l’elevazione a 67 anni, tutti allineati e coperti, anche parte dei sindacati, […]

Gli scioperi in Francia contro "la madre delle riforme" : Parigi. “Non posso essere candidato nel 2022 se non ho fatto la madre di tutte le riforme”. È condensata in questa frase del presidente francese Emmanuel Macron l’importanza cruciale della riforma delle pensioni, che da giovedì scorso cristallizza le ostilità della gauche radicale e dei sindacati, s