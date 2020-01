Francia, Germania e Regno Unito hanno avviato il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’accordo sul nucleare iraniano (Di martedì 14 gennaio 2020) Martedì i governi di Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato con un comunicato congiunto di aver avviato il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’accordo sul nucleare iraniano, quello raggiunto nel 2015 per impedire la produzione di armi nucleari da Leggi la notizia su ilpost

davidealgebris : Non capisco come possano Ministri esteri di USA , Germania, Francia e UK , ignorare completamente Italia e il nostr… - s_parisi : E l’Italia non c’è neanche nel (vago) comunicato Francia-Germania-Uk che condanna Teheran. Italia assente. Leadersh… - Tg3web : Tra le prime ritorsioni all'uccisione di Soleimani, l'annuncio di Teheran di volersi sfilare dall'accordo sul nucle… -