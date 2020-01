Francesca Cipriani: età, peso, fidanzato, dove abita (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Cipriani (nome completo Francesca Cipriani D'Altorio) è nata a Popoli (in provincia di Pescara) il 3 luglio 1984 sotto il segno del Cancro. Ha 35 anni. Attualmente è impegnata come spalla di Paolo Ruffini a 'La Pupa e il secchione e viceversa' su Italia 1.Francesca Cipriani: età, peso, fidanzato, dove abita 14 gennaio 2020 13:18. Leggi la notizia su blogo

mattino5 : #PupaeilSecchione è sempre uno show! Ospiti a #Mattino5 @_PaoloRuffini e la super Francesca Cipriani per ricordarci… - SfideTv : RT @mattino5: #PupaeilSecchione è sempre uno show! Ospiti a #Mattino5 @_PaoloRuffini e la super Francesca Cipriani per ricordarci la second… - zazoomnews : Francesca Cipriani dopo La pupa e il secchione si candida per L’Isola - #Francesca #Cipriani #secchione -