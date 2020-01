Francesca Cipriani dopo La pupa e il secchione si candida per L’Isola (Di martedì 14 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa, Francesca Cipriani svela: “Mi piacerebbe fare l’inviata dell’Isola” Stasera andrà in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione 2020. E alla conduzione ci saranno ovviamente Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Proprio quest’ultima ha rilasciato oggi una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione la ‘bombastica’ showgirl, oltre a parlare della sua esperienza alla conduzione dell’irriverente reality di Italia 1, ha anche voluto svelare un suo sogno nel cassetto: “Mi auguro che in futuro la produzione de L’Isola mi prenda in considerazione, magari come inviata o come opinionista…” Poco dopo Francesca Cipriani non ha fatto mistero che gradirebbe pure condurre L’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi si dovrà ... Leggi la notizia su lanostratv

