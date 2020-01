Foggia, incendiata l’auto delle guardie ambientali di Manfredonia: il video pubblicato su Facebook (Di martedì 14 gennaio 2020) L’auto di servizio dell’associazione di volontari ‘Civilis-Ispettori ambientali’ di Manfredonia è stata incendiata nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Il mezzo, come testimonia un video pubblicato su Facebook dal presidente nazionale della Onlus Foggiana, Giuseppe Marasco, è stato incendiato da un uomo intorno alle 22:30 circa. L’incappucciato ha prima cosparso l’auto di benzina per poi darle fuoco. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco. “Chiara la matrice dolosa e l’attacco alle Istituzioni”, scrive Marasco sul social. “Manfredonia è città mafiosa e delinquenziale, anche con collegamenti a livello politico. Chiedo al Ministro dell’Interno, al Prefetto di Foggia e al Procuratore Capo di intervenire per eliminare questo cancro”, continua. Un episodio simile è accaduto nella giornata di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Nel Foggiano ancora intimidazioni a commercianti : incendiata la saracinesca di un negozio di bici : E' accadutro a Vieste. Il propritario ha detto ai carabinieri di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive

